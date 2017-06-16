Нейросеть обнаружила монстров на Юпитере

Художник Ник Стивенс опубликовал снимки поверхности Юпитера, на которых изображены чудовища.

Стивенс обработал фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы в одной из программ Google, нейросеть которой распознает в предметах знакомые очертания и делает их более выразительными. В итоге на снимках появились монстры, напоминающие обитающих на Земле змей и лягушек. Художник в шутку заявил, что ему удалось найти инопланетную жизнь.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые, занимающиеся изучением космического пространства, назвали Юпитер планетой-монстром. Специалисты предположили, что он уничтожает другие небесные тела.