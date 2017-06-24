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Сообщение о погружении Земли в полную темноту осенью 2017 года оказалось фейком

24 июня 2017, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Сообщение о погружении Земли в полную темноту осенью 2017 года оказалось фейком
фото: pixabay.com

Информация о том, что Земля осенью текущего года на 2 недели погрузится в полную темноту, оказалась фейком.

Накануне «Аргументы недели» процитировали российские СМИ, которые со ссылкой на NASA сообщили, что в ноябре в результате взрыва на поверхности Солнца на Земле наступит тьма. В публикациях указывалось, что специалисты космического агентства предупредили о грядущих катаклизмах президента Соединенных Штатов.

Через некоторое время выяснилось, что NASA никогда с подобными заявлениями не выступало. Данная антинаучная утка появилась в американских СМИ еще 2 года назад и по неизвестной причине вновь была запущена в оборот.

 

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В Москва-реку с теплохода на спор прыгнул мужчина

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