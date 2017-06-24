Сообщение о погружении Земли в полную темноту осенью 2017 года оказалось фейком
24 июня 2017, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Информация о том, что Земля осенью текущего года на 2 недели погрузится в полную темноту, оказалась фейком.
Накануне «Аргументы недели» процитировали российские СМИ, которые со ссылкой на NASA сообщили, что в ноябре в результате взрыва на поверхности Солнца на Земле наступит тьма. В публикациях указывалось, что специалисты космического агентства предупредили о грядущих катаклизмах президента Соединенных Штатов.
Через некоторое время выяснилось, что NASA никогда с подобными заявлениями не выступало. Данная антинаучная утка появилась в американских СМИ еще 2 года назад и по неизвестной причине вновь была запущена в оборот.