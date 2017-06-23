NASA: Земля в ноябре на две недели погрузится в полную темноту

Астрономическое сообщество из международного аэрокосмического агентства NASA предупредило человечество, что с 15 по 29 ноября 2017 года Земля погрузится в тьму. Соответствующий документ уже отправлен в Белый дом США.

Как сообщают специалисты, произойдет глобальное затмение из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом. В космос выделится необыкновенно громадное количество водорода. Газообразный водород вступит в контакт с Солнцем и спровоцирует мощнейший взрыв на поверхности светила, сообщает VistaNews. Явление будет сопровождаться резким увеличением температуры поверхности Солнца до 9 тысяч градусов по Кельвину в одно мгновение.

Около 15 суток Светило будет восстанавливать собственную температуру, цвет Солнца в это время временно изменится на синий.