Видео «живого» Марса опубликовало NASA

NASA обнародовало видео «живого» Марса.

Ролик доступен на YouTube. При его монтаже использовались новейшие снимки поверхности Красной планеты, сделанные американскими космическими аппаратами. В своем комментарии к видео сотрудники агентства отметили, что данные фотографии позволяют оценить богатый марсианский ландшафт – так, на планете есть горы, плато и кратеры.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американское космическое агентство представило общественности марсианского робота-гуманоида. Его планируется использовать в ходе колонизации планеты. Ожидается, что первый пилотируемый полет на Марс состоится в 2027-2030 годах.