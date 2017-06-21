Стивен Хокинг назвал сроки и места миграции землян

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг неоднократно заявлял о необходимости колонизации других планет, дабы уцелеть во всемирной катастрофе, которая, по его мнению, неминуема.

По научным раскладкам Хокинга, человеческая раса должна начать переселение на другие планеты в ближайшие 30 лет, пишет The Telegraph. Лучше всего для этого подойдут Луна и Марс. Физик подсчитал, что землянам хватит 30 лет, чтобы построить лунную базу, а марсианский форпост может быть готов через 50 лет. Для заселения новых миров людям нужно взять с собой растения, животных, грибы и насекомых.

Впрочем, землянам можно вообще покинуть Солнечную систему и отправиться в ближайшую к нам другую звездную систему Альфа Центавра, где, как предполагается, существует пригодная для жизни планета Proxima b.

Космическая миграция, по мнению Хокинга, станет естественны путем развития человеческой цивилизации, которая позволит избежать катастроф, связанных с изменением климата, перенаселением планеты или падением гигантского метеорита.



