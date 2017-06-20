Астрономы нашли звезду с температурой +27 °C

Зарубежные астрономы обнаружили звезду, температура поверхности которой составляет всего +27 °C.

Небесное тело расположено в созвездии Летучая Рыба. Найти ее помог телескоп, анализирующий инфракрасный диапазон. Открытый ими объект ученые отнесли к категории коричневых карликов.

Принято считать, что температура большинства звезд во Вселенной крайне высока. Так, температура Солнца, которое является желтым карликом, составляет около 6 000 °C.

Ранее «Аргументы недели» писали, что астрономы обнаружили загадочную спаренную звезду. Специалисты установили, что небесное тело состоит из бурого и белого карликов.