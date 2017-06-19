Дату полета на Уран и Нептун назвали в NASA

В NASA рассказали о том, когда будет запущена миссия к Урану и Нептуну.

Как следует из публикации в журнале New Scientist, американское агентство планирует запустить космический аппарат к отдаленным планетам Солнечной системы в 2034 году. Если в процессе подготовки полета возникнут проблемы, его отложат на несколько лет.

Предполагается, что в ходе исследовательской миссии будут детально изучены сами планеты, а также их кольца и спутники. Собранная информация поможет ученым понять, как образовались Уран и Нептун, которых относят к ледяным гигантам.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые из Соединенных Штатов раскрыли детали будущей колонизации Марса.