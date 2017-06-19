У обычного обывателя сложилось устоявшее представление, что звезды во Вселенной - это гигантские раскаленные шары, наподобие Солнца. Однако ученые заявляют, что это утверждение не соответствует истине.



Некоторые звезды приплюснуты, как карликовая планета Хаумею, расположенная за орбитой Нептуна. Она отличается от других планет тем, что соотношение ее осей равно 2 к 1. Астрономы полагают, что такую необычную форму эта далекая планета приобрела из-за необычайно высокой скорости вращения. Менее чем за четыре часа Хаумеа успевает совершить один оборот вокруг своей оси.

Еще более экстравагантной является самая яркая звезда в созвездии Льва под названием Регул. Она не только приплюснута, но и имеет «ребра», из-за чего очень напоминает тыкву. Ее приплюснутость опять же объясняется быстротой вращения. Полный оборот вокруг своей оси Регул совершает за 15,9 часа. Благодаря этому ее полюса приплюснуты, а радиус на экваторе шире на 30%. Эта молодая звезда зародилась во времена, когда по Земле бегали динозавры. Она вдвое горячее Солнца и массивнее в 3,5 раза.



