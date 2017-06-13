Ученые выяснили, при каких условиях Земля может стать плоской

Наши древние предки считали, что Земля плоская и стоит на трех Китах, плававших во Всемирном океане. Ученые решили проверить, при каких условиях наша планета действительно может стать плоской.

В качестве примера она рассмотрели карликовую планету Хаумею, расположенную за орбитой Нептуна. Она отличается от других планет тем, что она плоская - соотношение ее осей равно 2 к 1.

Астрономы полагают, что такую необычную форму эта далекая планета стала приобрела из-за необычайно высокой скорости вращения, самой быстрой в Солнечной системе. Менее чем за четыре часа Хаумеа успевает совершить один оборот вокруг своей оси.

Если наша планета начнет вращаться с такой же скоростью, то ее экватор увеличится в три раза и в два раза сплющится у полюсов, отмечается в научном издании ToDay News Ufa. В «тарелку» Земля не превратиться, но станет более плоской уж точно.



