В NASA рассказали о катастрофических последствиях остановки Земли

Специалисты NASA опубликовали исследование, в котором рассказывается о том, что произойдет, если Земля когда-нибудь прекратит вращаться.

Как следует из научного материала, в этом случае в Мировом океане начнут образовываться огромные приливные волны. В результате произойдет серия мощных цунами, которые уничтожат прибрежные города.

Кроме того, значительно увеличится скорость вращения вокруг планеты не прекратившей двигаться атмосферы. Итогом данного процесса может стать то, что часть атмосферы Земля потеряет. Это также грозит людям и другим живым существам, населяющим планету, катастрофическими последствиями.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые определили время исчезновения жизни на Земле.