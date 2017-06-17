Ученые определили время исчезновения жизни на Земле

Через 1,5 млрд лет жизнь на Земле исчезнет. Об этом заявили ученые из Соединенных Штатов.

Как пишет издание ToDay News Ufa, главным виновником грядущего уничтожения жизни на планете сотрудники Колорадского университета назвали Солнце. Согласно расчетам специалистов, через каждые 110 млн лет температура поверхности звезды будет увеличиваться на 1%. В результате на Земле через 1,5 млрд лет должна испариться вся вода, что неминуемо приведет к гибели живых существ.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что американские астрономы назвали вспышки на Солнце признаками апокалипсиса, который в будущем наступит на Земле.