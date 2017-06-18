Сколько сна необходимо для полного счастья, рассказали ученые

Положительное влияние сна на человеческий организм доказано многократно. От него зависит не только самочувствие на текущий день, но здоровье в целом. Важно не только спать нужное количество времени, но и делать это в одно и то же время, а также правильно готовиться ко сну.

Хорошо известно, что имеется тесная связь между количеством сна и самочувствием, но оказалось, что она более хрупкая, исчисляющаяся не только часами, но и минутами.

Как показало исследование британских ученых, люди ощущают свое настроение как «безусловно отличное», когда спят 7 часов 6 минут – ни больше, ни меньше. Участники эксперимента, спавшие всего на 6 минут меньше, оценивали свое состояние как «в основном счастлив». При этом те, кто спал 6 часов 54 минуты сообщили, что их состояние слегка хорошее. А сон в 6 часов 48 минут приводит к полностью неудовлетворенному состоянию и постоянному чувству тревоги.

Ранее медики определили минимальное количество сна для взрослого человека - 7 часов. Важно также придерживаться режима сна, поскольку каждый час задержки от привычного циркадного режима связан с ростом усталости на 11% даже при сохранении оптимальной продолжительности сна.



