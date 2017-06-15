В космос запущен первый телескоп для изучения черных дыр

Черные дыры в космосе, которые изучают лучи высокой энергии, очень интересуют исследователей, и первый в мире телескоп будет изучать именно их. Запустили телескоп космические исследователи КНР.

Ученые Поднебесной решил вплотную заняться мощным рентгеновским излучением, которое исходит от черных дыр и нейтронных звезд (пульсаров), сообщает ТАСС.

Китай вывел на орбиту первый телескоп, который может работать с рентгеновским излечением. Весит оборудование 2,5 тонны и сейчас находится на орбите Земли на высоте 550 километров. Китайские исследователи намерены проследить эволюцию магнитных полей и подробно исследовать гравитационные волны. Пульсары хотят поставить на службу земной космонавтике: с их помощью можно освоить программы космической навигации.