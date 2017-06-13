На Марсе случайно обнаружен снег

Группа японских ученых заявила об обнаружении «снега» на Марсе современными посадочными аппаратами и космическими зондами. По составу и кристаллической структуре он отличается от настоящего снега.

Отмечается, что регулярные перепады давления в атмосфере Марса приводят к образованию уникального вещества, которое схоже с земным снегом. Ученые отмечают, что «марсианский» снег состоит не из влаги, а из двуокиси углерода и отличается по своей кристалической структуре, сообщает ToDay News Ufa.

Возможно, в будущем будет шанс отпраздновать Новый Год на Красной Планете. Сейчас на Марсе очень холодно не только для человека, но и для космических аппаратов. Средняя марсианская температура составляет -63 градуса по Цельсию в то время как на Земле +12. Но исследователи надеются, что человечеству рано или поздно удастся покорить Красную планету.