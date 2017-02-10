Поведением человека управляют паразиты, - заявили ученые

Паразиты могут управлять поведением человека, толкая его на нелогичные, агрессивные, а подчас и опасные для жизни действия, в том числе и самоубийство. К такому выводу пришли американские ученые после многолетнего исследования.

Специалисты установили, что одним из самых опасных видов микроорганизмов является токсоплазма, основными разносчиками которой являются представители семейства кошачьих, сообщает vladtime.ru. Попадая в организм человека, паразит начинает вырабатывать токсины, которые негативно воздействуют на сознание человека. Ученые установили, что токсоплазма может стать причиной психозов, депрессий и необоснованных вспышек агрессии. Кроме того, зараженные этим паразитом люди могут покончить с собой или стать причиной массовых ДТП.

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