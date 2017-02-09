Известный профессор анатомии выступил за признание третьего пола
9 февраля 2017, 07:54 [ «АН-онлайн» ]
Третий пол является полноправным и должен быть официально признан. Такое мнение в интервью латвийским СМИ выразил Леонард Хейфлик, известный в научном мире профессор анатомии, работающий в Соединенных Штатах.
Беседуя с журналистами, Хейфлик отметил, что граница межу мужчинами и женщинами не такая четкая, как думает большинство людей. Определяется она не только наличием у человека определенных хромосом, но и многими процессами, происходящими в его организме.
По мнению ученого, дискриминация людей, совмещающих в себе мужские и женские признаки, должна быть полностью исключена. Признание третьего пола – это вопрос толерантности, считает Леонард Хейфлик.
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