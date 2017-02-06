Светодиодное освещение может привести к биологической катастрофе
6 февраля 2017, 20:47 [ «АН-онлайн» ]
Британские ученые установили, что светодиодное освещение негативно влияет на все живое и может в итоге обернуться биологической катастрофой. Ученые призывают заняться поисками альтернативных источников освещения.
Исследователи изучили воздействие светодиодных источников света на пауков и заметили, что во время искусственного освещения членистоногие становятся более медлительными и не могут нормально охотиться. При солнечном свете их деятельность восстанавливалась.
Установлено также, что отрицательное воздействие светодиоды оказывают и на растения.
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