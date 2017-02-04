Ученые назвали главное предназначение сна

Исследователи из Соединенных Штатов заявили о том, что ответили на вопрос, волновавший не одно поколение ученых: в чем предназначение сна?

Американские специалисты считают, что сон нужен для того, чтобы стереть одни воспоминания и сохранить другие - наиболее важные. Такой вывод был сделан по итогам эксперимента, проведенного на мышах.

В ходе опыта, описанного в журнале Science, исследователи разделили грызунов на две группы. Первой не давали спать, вторая отдыхала полноценно. В результате у представителей второй группы было зафиксировано повышенное содержание в организме белка Homer1a, ответственного за сохранение важных воспоминаний. У бодрствующих грызунов этого не наблюдалось.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что ученые определили оптимальную продолжительность сна. Она составляет 6-8 часов в сутки.

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