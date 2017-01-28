Ученые назвали пять болезней, от которых эффективно защищает кофе

Ученые из Гарвардского университета недавно провели масштабное исследование и заявили, что кофе способен весьма эффективно излечить организм человека от пяти серьезных заболеваний, а также вовсе предотвратить их.

В крупном эксперименте приняли участие примерно 130 тысяч добровольцев. Как сообщили гарвардские специалисты, кофе всерьез помогает человеку бороться с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, кофеин является крайне эффективным профилактическим средством от цирроза печени - главное не смешивать его со спиртным. Бодрящий напиток также не дает развиваться мерцательной аритмии, а вот если она уже есть, то лучше отказаться от традиционной чашечки по утрам. Также кофе способствует правильной работе поджелудочной железы и препятствует развитию диабета. Интересно также то, что среди тех кто пьет примерно по шесть чашек кофе в день не зафиксирована повышенная смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы.