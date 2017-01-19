Жизнь на земле могла зарождаться несколько раз - ученые

За 4,5 миллиарда лет существования жизнь на нашей планете могла несколько раз полностью исчезать и зарождаться заново, считают ученые НАСА. А наличие кислорода не обязательно указывает на присутствие жизни.

Это подтверждают последствия так называемой кислородной катастрофы.

Ученые пока не могут окончательно определиться с точным временем зарождения жизни на Земле. Это могло произойти сразу после формирования планеты, когда ее перестали «таранить» астероиды и кометы, занесшие «семена жизни» из космоса. И если жизнь более трех миллиардов лет назад уже существовала, то была впоследствии полностью уничтожена «великой кислородной катастрофой», когда концентрация О2 в атмосфере резко повысилась с 0,0001% до современных 21% (в первую жизнь на Земле кислород был ядом), сообщает журнал PNAS.

Собрав образцы древнейших пород земли, ученые нашли следы того, что даже по прошествии 200 миллионов лет, в конце "кислородной катастрофы", в океане существовали зоны, полностью свободные от кислорода, где могла затаиться первоначальная жизнь и приспособиться к новым условиям эпохи, навсегда забыв, как прекрасно живется при отсутствии кислорода.

Поэтому не стоит считать, что наличие кислорода на далеких планетах обязательно указывает на существование жизни на их поверхности. Вполне возможно, что первые обитатели этих планет уже вымерли, не оставив следов, считают ученые.





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