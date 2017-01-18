Ученые бьют тревогу - на одном из ледников Антарктиды недавно был зафиксирован гигантский разлом.

Пугающую трещину, длина которой составляет не менее сорока километров, на видео снял беспилотник. Как уточняет Антарктическое управление Великобритании, в октябре специалисты заметили разлом неподалеку от британской научно-исследовательской станции под названием "Халли-6".

Ряд исследователей опасается, что данная трещина может в какой-то момент отрезать станцию от остального континента, поэтому "Халли-6" закрыли на зимний период.