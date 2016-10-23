В Антарктиде полярник провалился в трещину во льду

Исследователь из Университета штата Мэн в Австралии погиб в Антарктиде, сорвавшись в трещину на снегоходе.

Полярник по имени Гордон Гамильтон, согласно последним данным, упал с высоты 30 метров, уточняется в сообщении Национального научного фонда США. Уточняется, что трагедия случилась примерно в 25 милях к югу от самой большой антарктической станции США Мак-Мердо. Гамильтон, который являлся специалистом по физике ледников, в течение нескольких сезонов проводил исследования в данном районе.

Президент университета Сьюзан Хантер заявила, что учебное заведение потеряло одного из своих лучших ученых.