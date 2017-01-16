Химики: платина скоро исчезнет из электродов

Платине в топливных элементах нашли прекрасную замену – с гораздо меньшей стоимостью и более долгим сроком службы. При этом эффективность катализатора электродов ничуть не снизится, утверждают ученые.

Платина успешно используется в качестве катализатора на электродах, необходимых для осуществления химреакций. Однако с применением этого драгметалла они оказываются гораздо дороже самих топливных элементов, характеризующихся высоким КПД и способностью непрерывного использования.

В Новосибирском госуниверситете и Институте неорганической химии РАН специалисты создали новое химическое соединение из кобальта и иридия, способное эффективно заменить драгоценный металл в качестве катализатора для промышленных целей.

Читайте также:

Ученые нашли в сибирском угле материалы, не существующие больше нигде на Земле

Уральские химики изобрели «жидкую броню»