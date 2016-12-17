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Россияне запустят к Солнцу космический парусник

17 декабря 2016, 11:23 [ «АН-онлайн» ]

Россияне запустят к Солнцу космический парусник
фото: pixabay.com

Российские ученые занимаются разработкой уникального космического аппарата с парусом, который будет иметь возможность самостоятельно выйти на орбиту Солнца.

Об этом рассказал доктор физико-математических наук Владимир Кузнецов, который является директором Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Как сообщает ТАСС, на аппарате установят самый настоящий парус, на который давление будет оказывать солнечный свет.

Данное приспособление будет использоваться для управления и перемещения космического аппарата. Уточняется, что вывести спутник на солнечную орбиту нельзя в связи с серьезным недостатком мощности.

 

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