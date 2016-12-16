Ученые обнаружили неизвестные существа на дне Индийского океана

Британские ученые провели исследование дна Индийского океана на глубине около трех тысяч метров и обнаружили там существ, которые ранее не были известны науке.

Место, которым заинтересовались специалисты, более известно как "Дыхание дракона". Такое название данный участок подводного мира получил за свои гидротермальные источники. В воде, которая нагревается здесь, и были обнаружены новые существа, сообщает rg.ru.

Ученые уточнили, что речь идет о крабах, червях и улитках. Обнаруженные виды ранее не попадали в поле зрения экспертов. Также сообщается, что существа питаются раствором, который «выбрасывается» из источников.