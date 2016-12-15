Частая смена настроения у женщин имеет научное объяснение

Вряд ли кто будет оспаривать всем известный факт: настроение человека во много зависит от количества серотонина в его организме. А раз так, то женщины априори должны быть подвержены негативным эмоциям сильнее мужчин.

Дело в том, что у представительниц прекрасной половины человечества выделяется вдвое меньше серотонина (на 52%), чем у противоположного пола, установили канадские исследователи. А значит, склонность к нервозности и раздражительности заложена в них самой природой, а не дурным характером, как считают многие мужчины.

За распространение серотонина в организме отвечает ген 5-HTT. Люди, у которых в генетическом коде присутствует две копии данного гена (от каждого родителя), получают вдвое больше удовольствие от жизни и реже жалуются на плохое настроение, уверяют британские ученые.