Ученые: одна сигарета в день - и вы на 70% покойник

Курение смертельно опасно в любых количествах. Без вариантов. Такой вывод после соответствующих исследований сделали ученые американского института по изучению рака в городе Бетесд. Опасна даже всего одна сигарета в день.

Даже выкуривая одну папиросу в день, человек на 69 процентов повышает риск преждевременной кончины, передают РИА Новости позицию американских исследователей.

Ученые хотят сказать, что нет некоего «полезного предела» курению, - оно вредно в любом количестве и здесь формула «все полезно, что в меру» - не работает.

Так что мнение, которое привили обществу последователи Колумба, который привез табак в Европу, в корне неверно: табак смертельно опасен в любых количествах.

В доказательство исследователи приводят статистику, с которой не поспоришь. 290 тысяч испытуемых доказали, что даже одна сигарета в день увеличивает на 69% шансы заболеть раком легких. У людей, которые выкуривают в день по десятку сигарет, шанс заболеть раком повышается до 87 процентов, и так далее.