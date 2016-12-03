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Сколько тратят на фундаментальную науку в мире

3 декабря 2016, 18:08 [ «АН-онлайн» ]

Сколько тратят на фундаментальную науку в мире

Фундаментальная наука в отличие от прикладной не может быть прибыльной. Тем не менее все цивилизованные страны вкладывают в неё немалые средства с расчётом на будущее.

Как подсчитали эксперты РАН, Швейцария тратит на «большую науку» – 0,9% ВВП, Южная Корея – 0,76%, Исландия – 0,65%, Франция – 0,54%. Россия даже в благополучном 2014 году потратила всего 0,18%! Впереди нас Эстония (0,37%), Португалия (0,28%), Испания (0,27%) и Польша (0,23%). Отстают только Чили (0,12%) и Мексика (0,11%). Научные «монстры», например, США и Китай, выделяют около 4% ВВП.

Причём вопреки любимой мантре чиновников о том, что в развитых капиталистических странах за науку платит бизнес, в той же Америке до 60% фундаментального научного бюджета выделяется из госказны. Бизнес платит в основном за прикладные исследования, которые можно немедленно внедрить, получив прибыль.

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