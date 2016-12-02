Ученые Приморья научились делать более качественное и дешевое ядерное топливо

Ученые Приморья сделали интересное открытие. Впервые в мире они разработали принципиально новый способ производства ядерного топлива.

Ноу-хау ученых обладает рядом преимуществ перед уже принятым методом получения такой продукции. Как сообщается, новый способ не только позволяет повысить качество ядерного топлива, но и значительно уменьшить его себестоимость. Как стало известно, затраты на производство одной единицы топлива не будут превышать 10 долларов, сообщает ria.ru.

По некоторым данным, новшеством уже заинтересовалось предприятие, занимающееся переработкой ядерного топлива. Ученые надеются приступить к сотрудничеству в ближайшее время.