Ученые Приморья научились делать более качественное и дешевое ядерное топливо

СРОЧНО
|01.12 22:04  Падение обломков «Прогресса» попало на видео (ВИДЕО) |01.12 21:24  Подробности московского ЧП: в упавшем на прохожих дереве хранили наркотики |01.12 19:54  «Роскосмос» потерял связь с отправленным к МКС «Прогрессом» |01.12 18:52  Камеры засняли, как москвичка погибла из-за упавшего дерева (ВИДЕО) |01.12 18:17  Овечкин вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes |01.12 17:36  Обнародована новая концепция внешней политики РФ |01.12 17:04  Малкин стал девятым в списке самых результативных россиян в истории НХЛ |01.12 17:01  Исполнительный директор "Роскосмоса" обвиняется в мошенничестве |01.12 16:37  Завтра Путин примет министра иностранных дел Японии |01.12 16:16  Россия лишится военной базы в Киргизии |01.12 15:14  Чемпион UFC Макгрегор стал ещё ближе к боксёрскому поединку с Мэйуэзером |01.12 15:10  Мутко против решения премьер-лиги по футболу |01.12 15:08  Совет Федерации проанализирует поставленные Путиным задачи |01.12 14:48  На востоке Москвы упало дерево, погиб человек |01.12 14:45  Житель Йошкар-Олы неделю прожил с пулей в голове, прежде чем обратился к врачам |01.12 14:01  Путин рассчитывает на равноправный диалог с Трампом |01.12 13:41  Путин назвал главные причины торможения российской экономики |01.12 13:37  Путин: IT-индустрия станет ключевой в экономике |01.12 13:24  Президент призвал чиновников «не прятаться» по кабинетам |01.12 13:18  Путин потребовал в течение года настроить налоговую систему |01.12 13:03  Никита Кричевский: О людях снова забыли |01.12 13:01  Россия и Япония договорились подписать меморандум по кибербезопасности |01.12 12:51  Путин рассказал, в чем состоит суть политики России |01.12 12:32  Телеведущего Николая Дроздова допросили после аварии |01.12 12:16  Эрдоган объяснил Путину, что имел в виду, говоря о свержении Асада |01.12 11:46  Троллейбус и такси столкнулись в Москве |01.12 11:39  Из-за хакерской атаки российский банк потерял более 100 млн рублей |01.12 11:35  Россия будет сбивать украинские ракеты около Крыма |01.12 11:23  Емельяненко: сборная России на чемпионате мира по ММА показала 100% результат |01.12 11:12  В МЭР грядут серьезные изменения

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Наука

Ученые Приморья научились делать более качественное и дешевое ядерное топливо

2 декабря 2016, 07:59 [ «АН-онлайн» ]

Ученые Приморья научились делать более качественное и дешевое ядерное топливо
Фото: pixabay.com

Ученые Приморья сделали интересное открытие. Впервые в мире они разработали принципиально новый способ производства ядерного топлива.

Ноу-хау ученых обладает рядом преимуществ перед уже принятым методом получения такой продукции. Как сообщается, новый способ не только позволяет повысить качество ядерного топлива, но и значительно уменьшить его себестоимость. Как стало известно, затраты на производство одной единицы топлива не будут превышать 10 долларов, сообщает ria.ru.

По некоторым данным, новшеством уже заинтересовалось предприятие, занимающееся переработкой ядерного топлива. Ученые надеются приступить к сотрудничеству в ближайшее время.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СЕл


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Олланд сообщил, станет ли он снова бороться за президентский пост

Олланд сообщил, станет ли он снова бороться за президентский пост

Франсуа Олланд рассказал в Елисейском дворце, намерен ли он выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства в следующем году. Также он напомнил о своих обещаниях и о мерах по их воплощению в жизнь.

//В мире

Экс-депутат Рады: я записал компромат на Порошенко с помощью наручных часов

Экс-депутат Рады: я записал компромат на Порошенко с помощью наручных часов

Беглый парламентарий Александр Онищенко заявил, что передал американским спецслужбам сведения об истинной любви президента «незалежной» к своему народу. Также он рассказал, как смог добыть компромат.

//Происшествия

Падение обломков «Прогресса» попало на видео (ВИДЕО)

Падение обломков «Прогресса» попало на видео (ВИДЕО)

Худшие ожидания специалистов «Роскосмоса» подтвердились. Запущенный к МКС космический грузовик «Прогресс», связь с которым была прервана через несколько минут после старта, сгорел в атмосфере Земли.

//Наука

Ученые Приморья научились делать более качественное и дешевое ядерное топливо

Ученые Приморья научились делать более качественное и дешевое ядерное топливо

Специалисты Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета и Института химии Дальневосточного отделения РАН разработали ноу-хау, которое, по их словам, не имеет аналогов в мире.

//В мире

Китайский суд признал невиновным казнённого 20 лет назад

Китайский суд признал невиновным казнённого 20 лет назад

Слуги Фемиды восстановили честное имя одного из осужденных. Они признали, что он не совершал преступления, в котором его обвинили. Вот только сам осужденный об этом не узнает. Его казнили почти 20 лет назад.

//В мире

В Польше "мертвец" воскрес и потребовал у сотрудника морга одеяло

В Польше "мертвец" воскрес и потребовал у сотрудника морга одеяло

В одном из моргов польского города Каменна-Гура произошел удивительный случай. Местный житель, который, согласно заключению врачей, скончался от инфаркта, "воскрес" прямо в помещении, заполненном покойниками.

//Наука

Ученые выяснили, почему мужчины боятся умных женщин

Ученые выяснили, почему мужчины боятся умных женщин

Ученые из Университета Техаса доказали то, о чем многие женщины уже догадывались. Мужчины опасаются умных дам. При этом они выяснили, что произойдет, если женщина все же окажется далеко не глупенькой.

//В мире

Ученые: таблички с упоминанием Христа, которым около 1800 лет, подлинные

Ученые: таблички с упоминанием Христа, которым около 1800 лет, подлинные

Сенсационное заявление сделали британские ученые. Они доказали, что таблички, найденные в Иордании, подлинные. В них содержатся одни из самых ранних упоминаний Христа. До этого находку считали подделкой.

//Спорт

Овечкин вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Овечкин вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков лиги по версии журнала Forbes, опубликованный на сайте издания.

//В мире

Трамп заявил, что Пентагон возглавит «Бешеный пес»

Трамп заявил, что Пентагон возглавит «Бешеный пес»

Избранный президент Соединенных Штатов определился с кандидатурой на пост министра обороны. О ней он сообщил на встрече со своими сторонниками в Цинциннатти. И попросил присутствующих не раскрывать тайну.

//В мире

На Украине националисты устроили митинг (ВИДЕО)

На Украине националисты устроили митинг (ВИДЕО)

Как сообщается, колонна примерно из ста человек направилась от майдана к зданию Верховной рады. При этом митингующие скандировали «революция» и «Авакова на нары». В Сети появилось видео марша.

//Новости ADWILE

//В мире

Зверская расправа в Австрии: женщина застрелила мать, брата и троих детей

Зверская расправа в Австрии: женщина застрелила мать, брата и троих детей

После этого убийца покончила с собой. На данный момент полиция выясняет все детали этой ужасной трагедии. Однако некоторые подробности уже стали известны. Например, почему полиция не сразу забила тревогу.

//В мире

Западное СМИ заподозрило Порошенко в финансовых махинациях

Западное СМИ заподозрило Порошенко в финансовых махинациях

Немецкая газета сообщила, что телеканал, который принадлежит украинскому президенту, нарушает законодательство. СМИ также заявило, что попросило администрацию Петра Порошенко разъяснить ситуацию.

//Общество

Камеры запечатлели материнский инстинкт среди слонов в дикой природе (ФОТО)

Камеры запечатлели материнский инстинкт среди слонов в дикой природе (ФОТО)

Удивительное поведение животных удалось заснять в ходе наблюдений. Слониха проявила материнский инстинкт невероятной силы. Она набросилась на обидчика своего малыша, когда тот даже не ожидал.

//Происшествия

Подробности московского ЧП: в упавшем на прохожих дереве хранили наркотики

Подробности московского ЧП: в упавшем на прохожих дереве хранили наркотики

Местные жители рассказали весьма интересные детали, касающиеся трагедии, случившейся в одном из дворов столицы. Оказалось, что дерево, которое упало и убило прохожую, обладает криминальным прошлым.

//Общество

Почему мы теряем позиции на рынке самоцветов?

Почему мы теряем позиции на рынке самоцветов?

Старые месторождения самоцветов в России истощаются, разведки новых практически не ведётся. «Аргументы недели» выясняли, почему богатейшие копи заброшены и кормят лишь нелегальных старателей.

//Общество

Россиянам предлагают анонимно жаловаться на взяточников

Россиянам предлагают анонимно жаловаться на взяточников

Генеральная прокуратура РФ начала опрос среди граждан. У россиян поинтересуются, как они относятся к коррупции и приходилось ли им давать взятки. Уточняется, что опрос пройдет полностью анонимно.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Следствие заключило, что физическую силу применяли к Дадину правомерно

Следствие заключило, что физическую силу применяли к Дадину правомерно

Следственное управление СК РФ по республике Карелия заявило, что проверка по жалобам заключенного Ильдара Дадина не выявила никаких нарушений, а физическую силу и спецсредства применяли правомерно.

//Общество

Лоцманы просят президента о помощи

Лоцманы просят президента о помощи

Директор Некоммерческого партнёрства «Национальное объединение лоцманских организаций» В.А. Рябоконь обратился к президенту РФ Владимиру Путину в открытом письме на страницах газеты «Аргументы недели».

//Происшествия

«Роскосмос» потерял связь с отправленным к МКС «Прогрессом»

«Роскосмос» потерял связь с отправленным к МКС «Прогрессом»

В настоящее время специалисты «Роскосмоса» пытаются выяснить, что произошло. При этом в организации делают пессимистичные прогнозы: скорее всего, космический грузовик вышел на нерасчетную орбиту.

//Общество

Пользователи Сети выложили запись, где Алексей Кудрин играет на концерте (ВИДЕО)

Пользователи Сети выложили запись, где Алексей Кудрин играет на концерте (ВИДЕО)

Экс-министр финансов сыграл на ударных вместе с коллективом музыканта Игоря Бутмана на фестивале "Джаз у старой крепости", который прошел в Москве. Восхищенные слушатели выложили видео в Сеть.

//live

«Трамп вдруг решит возлюбить и Порошенко, и бандеровцев...»

«Трамп вдруг решит возлюбить и Порошенко, и бандеровцев...»

Порошенко и Турчинов на этот раз рассудили здраво: одно дело, когда «куля в лоб», и совсем другое, если точечно прилетит «калибр». Поэтому Украина и сдвинула зоны ракетных стрельб. Об Украине, Трампе и прочем - Алексей МАРТЫНОВ:

//В мире

Что пишут западные СМИ о послании Путина

Что пишут западные СМИ о послании Путина

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному Собранию обсуждают не только в нашей стране, но и на Западе. Иностранные СМИ высказали, что они думают по поводу прозвучавшего послания.

//Новости партнеров

//Культура

Би-2 записали песню на стихи Ильи Кормильцева

Би-2 записали песню на стихи Ильи Кормильцева

Би-2, Диана Арбенина, Владимир Шахрин, Найк Борзов, Настя Полева, Михаил Карасёв, Алексей Могилевский и Муся Тотибадзе в новом видео, посвященном Илье Кормильцеву

//Происшествия

Камеры засняли, как москвичка погибла из-за упавшего дерева (ВИДЕО)

Камеры засняли, как москвичка погибла из-за упавшего дерева (ВИДЕО)

Трагедия произошла сегодня утром на востоке Москвы. На Щёлковском шоссе в одном из дворов упало дерево. К несчастью, в этот момент мимо проходили люди. Махина придавила несколько человек.

//Общество

Юрий Лужков написал политические памфлеты

Юрий Лужков написал политические памфлеты

В издательстве «Вече» вышла книга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова «Россия на перепутье… Дэн Сяопин и старые девы «монетаризма». Сборник из одиннадцати острых, на злобу дня, политических памфлетов.

//Общество

В Санкт-Петербурге будут судить мужчину, выбросившего собаку с девятого этажа

В Санкт-Петербурге будут судить мужчину, выбросившего собаку с девятого этажа

Жителя Северной столицы подозревают в жестоком обращении с животными. Также его будут судить еще по двум статьям Уголовного кодекса - незаконное проникновение в чужое жилище и уничтожение чужого имущества.

//В мире

Украина рассказала, как прошли военные учения

Украина рассказала, как прошли военные учения

Военные «незалежной» отчитались о первом дне ракетных стрельб. Они отметили, что военные учения проходили в напряженной атмосфере, и рассказали, не случилось ли во время их проведения каких-либо инцидентов.

//Общество

Русские женщины переманили парней из Таджикистана

Русские женщины переманили парней из Таджикистана

Как рассказал «Аргументам недели» директор НИИ миграции в Душанбе Рахмон Ульмасов, большинство браков, заключаемых между таджикскими мужчинами и русскими женщинами, являются не фиктивными, а реальными.

//Общество

Политолог: Украина, проводящая стрельбы, опасней обезьяны с гранатой

Политолог: Украина, проводящая стрельбы, опасней обезьяны с гранатой

Эксперты высказали свое мнение по поводу военных учений, которые проводит «незалежная». Они считают, что украинские ракеты могут подбить российский самолет. А потому угроза конфронтации по-прежнему сохраняется.

//Политика

Обнародована новая концепция внешней политики РФ

Обнародована новая концепция внешней политики РФ

Новая концепция внешней политики РФ утверждена сегодня Владимиром Путиным. В документе, который одобрил президент, большое внимание уделяется взаимоотношениям России и Соединенных Штатов Америки.

//Спорт

Малкин стал девятым в списке самых результативных россиян в истории НХЛ

Малкин стал девятым в списке самых результативных россиян в истории НХЛ

Форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» благодаря заброшенной в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» шайбе обогнал Алексея Яшина в списке самых результативных россиян в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

//Сможем вместе

Ветеранам устроили торжественный прием в честь 75-летия битвы под Москвой

Ветеранам устроили торжественный прием в честь 75-летия битвы под Москвой

Благотворительный фонд «Система» организовал торжественное чествование героев-защитников Москвы. Для почетных гостей было организовано выступление народного ансамбля «Варенька» с песнями военных лет и праздничный обед. Все приглашенные получили памятные подарки.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры