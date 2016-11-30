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Британия: Путин создал новое оружие - осьминога-убийцу

30 ноября 2016, 20:06 [ «АН-онлайн» ]

Британия: Путин создал новое оружие - осьминога-убийцу
фото: globallookpress.com

Известное британское издание сделало шокирующее заявление - в России появилось новое страшное смертельное оружие.

Владимир Путин, по мнению журналистов, разводит гигантских осьминогов-убийц. Как сообщает издание Daily Express, в 2012 году группа российских ученых отправилась в экспедицию к озеру Восток в Антарктиде, где и было найдено ужасное существо. Огромная тварь с четырнадцатью щупальцами глушила радиосигналы и убивала участников похода, отрывая им головы. Более того, десятиметровый осьминог якобы мог поражать свою жертву смертельным ядом на расстоянии ста пятидесяти метров. Авторы материала убеждены, что президент России Владимир Путин уже начал разведение чудовищ, чтобы впоследствии поставить их на защиту своей страны.

 

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