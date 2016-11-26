Ученые предположили, что распространение религий может быть связано с инфекцией

С неожиданной точки зрения решили посмотреть на религию биологи МГУ. В исследовании, опубликованном в издании Biology Direct, высказывается гипотеза, что на религиозность человека может влиять особый вид бактерий.

Науке известно много примеров того, как паразиты могут напрямую влиять на поведение своих носителей, заставляя их совершать определенные действия, способствующие заражению все большего числа жертв. Кроме того, современные историки и эволюционисты пришли к выводу, что распространение религий происходит так же, как распространение эпидемий, вызванных вирусами или микробами.

Основываясь на этом, Александр и Юрий Панчины, а также их коллега Александр Тузиков предположили, что возникновение и распространение религий тоже может быть связано с жизнедеятельностью бактерий. В пользу этого говорит в том числе тот факт, что практически все религии включают в себя массовые обряды, в которых невозможно соблюдать меры гигиены. Более того, зачастую религии запрещают прививки, контрацепцию и другие меры предосторожности, которые могут защитить от воздействия бактерий.

Однако, по признанию самих авторов гипотезы, в настоящее время ее проверка затруднена.

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