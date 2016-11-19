Ученые выяснили, как деторождение связано с продолжительностью жизни женщин

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) провели исследование, в результате которого было установлено, как деторождение связанно с продолжительностью жизни женщин.

Как оказалось, те женщины, которые родили своего первого ребенка в возрасте старше 25 лет, имеют больше шансов дожить до 90 лет. Кроме того, исследование показало, что такие же шансы имеют женщины, которые были беременны от двух до четырех раз. Из 20 тысяч женщин, принявших участие в исследовании, около 54% дожили до 90-летнего возраста.

По мнению ученых, такие результаты говорят о том, что женщины, выносившие и родившие ребенка в более позднем возрасте, имеют более крепкое здоровье, а поэтому чаще доживают до глубокой старости.

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