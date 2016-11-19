В центре Млечного Пути обнаружен гигантский сгусток темной материи

Сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Сергей Троицкий заявил, что в самом центре Млечного Пути недавно был обнаружен гигантский сгусток, состоящий из темной материи.



Данная теория была изложена в научной статье, которая уже опубликована на страницах издания под названием Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Интересно, что целый ряд ученых убежден, что в центре нашей Галактики находится черная дыра, масса которой может составлять 4 млн масс Солнца.

Однако российский исследователь полагает, что это не дыра, а шар из темной материи, которому уже дали название Q-шар. Его наличие способно объяснить множество процессов, происходящих в Галактике.