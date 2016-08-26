Найдена галактика, состоящая на 99,99% из темной материи

Уникальная галактика была обнаружена специалистами в астрономии. Её особенность в том, что почти целиком она состоит из темной материи, и только одна сотая всей её массы приходится на звезды, пыль и газ.

Сильнейшие телескопы позволили ученым обнаружить новую галактику, которая по большей части состоит из темной материи. 99,99% её состава приходится на темную материю, которая не может быть видима глазом и проявляется только благодаря гравитационному взаимодействию, сообщает журнал Astrophysical Journal Letters.

Масса обнаруженной галактики приблизительно равняется массе Млечного пути. По словам астронома Питера ван Доккума, количество звезд в этой галактике так мало, что они давно бы уже разлетелись, если бы их не удерживало что-то. Это что-то и есть темная материя.

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