Назван продукт, продлевающий жизнь - он есть в каждом магазине

Группа европейских ученых провела исследование и выявила ряд продуктов, которые способны продлить жизнь человека.

Выяснилось, что существенно замедлить процесс старения может употребление сыра. Как пишет издание The Sydney Morning Herald, ученые провели масштабную работу и изучили влияние на организм человека соединения, которое содержится в выдержанных твердых сырах.

Вещество под названием спермидин способно активизировать процесс аутофагии, в ходе которого клетки очищаются от токсинов и регенерируют свои поврежденные части. Так, данное соединение увеличивает срок функционирования клеток и продлевает жизнь.