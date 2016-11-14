В ООН текущий год объявили самым жарким за всю историю

Имеется в виду именно история «наблюдений», то есть время, когда наблюдения синоптиков официально документировались - с 1846 года. И текущий 2016 года может оказаться самым жарким за все это время.

О предполагаемом рекорде сообщает газета The Guardian, ссылаясь на Всемирную метеорологическую организацию (WMO). Исследователи приводят статистику, по которой среднегодовая температура в 2016 году стала выше на 1,2 градуса Цельсия. В то время как критическое (опасное для климата планеты) повышение этого показателя - 1,5 градуса.

Генсек WMO Петтери Таалас заявляет, что потепление наступает намного быстрее, чем ранее планировалось, и США, как и весь мир, уже опоздали с принятием мер противодействия этому.

Специалисты уточняют, что основная причина глобального потепления - выброс парниковых газов в атмосферу, - продукт деятельности человека. 2017 год синоптики также прогнозируют как теплый, однако, температурных рекордов от него не ждут.