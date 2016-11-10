Найден эффективный способ навсегда бросить курить

Ученые из Индии провели исследование и выявили легкий и эффективный способ навсегда бросить курить.

После эксперимента с участием тысячи добровольцев выяснилось, что йога и медитация помогают избавиться от пагубной зависимости. Как сообщает Zee News, более 85% людей смогли перестать курить, поменяв свои привычки.

Более того, примерно 62% участников исследования, регулярно посещавших занятия по йоге, смогли полностью отказаться от никотина всего через месяц тренировок. У остальных данный процесс занял чуть больше времени, однако все равно исход оказался позитивным и долгосрочным.