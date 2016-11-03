Ученые: курение намного опаснее, чем считалось ранее

Исследователи из Швеции провели ряд экспериментов и выяснили, что курение значительно опаснее, чем предполагалось раньше.

Никотин оказывает крайне негативное влияние на кровяные клетки под названием нейтрофилы, вследствие чего в организме курильщика возникают воспалительные процессы. Ученые проводили свои опыты на лабораторных грызунах, в кровь которым постепенно вводили никотин. Оказалось, что здоровье человека - по аналогии со здоровьем мыши - может страдать даже тогда, когда он уже бросил курить, поскольку воспаления уже образовались.

В настоящий момент специалисты ищут лекарство от болезней, которые вызывает пагубное пристрастие.