Единственные птицы, способные летать 10 месяцев без остановки

Ни одна другая из птиц, подвергнутых исследованиям и экспериметам, не может находиться в воздухе по 10 месяцев в году. Способны только чёрные стрижи: краткие посадки составили не более 0,5% времени.

Шведские биологи выяснили рекордсменов по пребыванию в полёте экспериментальным путём. Они надели специальные датчики слежения на 13 стрижей и следили за ними два года подряд. Результаты превзошли ожидания и были опубликованы в журнале Current Biologу. Чёрные стрижи (Apus apus) хорошо известны не только в России, поскольку являются перелётными птицами. Несмотря на сравнительно небольшие размеры (размах крыльев до 40 см), они рекордсмены ещё и по скорости горизонтального полёта: 111 км/ч! Питаются насекомыми на лету и способны подниматься на высоту до 3 км. Что им позволяет показывать лётные рекорды, учёным только предстоит выяснить.

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