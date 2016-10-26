Ученые вживили в мозг животных биочип, следящий за их мыслями

Интересное изобретение создали канадские биотехнологи. Они сделали особый биочип, который можно вживлять в мозг и следить за течением мыслей. Эксперимент уже проводится над животными, но в скором времени ученые планируют перенести его и на людей.

Правда, вживить биочип получилось не сразу. Сначала мозг воспринимал его как инородное тело и отторгал. Но благодаря модернизации изобретения его удалось благополучно вживить в организм улиток, сообщает ria.ru.

По словам ученых, размеры биочипа на сегодняшний день слишком велики для человеческого мозга. Однако ученые не видят препятствий для его уменьшения до нужных параметров.