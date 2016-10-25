Физики-теоретики решили продемонстрировать, каким образом погибнет Вселенная, в которой мы живем, если произойдет распад вакуума.

Ролик уже набрал популярность на канале проекта Kurzgesagt в YouTube. Ученые сообщили, что если произойдет полное высвобождение энергии "истинного вакуума" в любой точки Вселенной, вся она погибнет, поскольку вышеназванный участок будет расширяться со скоростью света.

Согласно данным экспертов, это будет похоже на чудовищный пожар, после которого останется лишь пепел материи, которая лишится всей своей скрытой энергии.