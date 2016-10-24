В следующем году Китай запустит на Луну космический аппарат: что он там увидит?

В будущем году Китай намерен запустить на Луну космический аппарат "Чанъэ-5", который будет собирать там образцы лунного грунта, чтобы впоследствии доставить их на Землю для изучения специалистами.

Запуск аппарата будет осуществлен в рамках третьего этапа программы лунных исследований со стороны Китая, передает агентство Синьхуа, ссылаясь на научного руководителя национального проекта освоения Луны Оуян Цзыюаня. Эксперт подчеркнул, что к миссии уже все готово, в частности, лаборатории и исследователи с нетерпением ожидают начала нового задания.

По словам эксперта, изучение образцов грунта с поверхности Луны в значительной мере поспособствует пониманию ее формирования и эволюции.

Интересно, что могут увидеть китайские исследователи на поверхности Луны - накануне стало известно, что на спутнике Земли обнаружено гигантское сооружение не природного происхождения.