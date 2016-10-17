Ученые вывели диету, которая снижает вес, улучшает сон и интимную жизнь

Американские ученые из Университета Пеннингтон, штат Луизиана, вывели диету, которая не только способствует похудению, но также улучшает сон и интимную жизнь.

Интересно, что рекомендация диетологов весьма проста - следует на четверть уменьшить размеры порций во время потребления пищи. При этом никаких суровых запретов данная диета не предписывает, есть можно даже сладости.

Исследователи провели ряд тестов и выяснили, что этот метод отличается высокой эффективностью. Уже через два года после начала соблюдения подобной диеты вес участников эксперимента снизился в среднем на 10 процентов. Улучшилось также качество их сна и сексуальной жизни.

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