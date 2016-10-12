Ученые шокированы: они установили, когда начинает биться сердце эмбриона

Команда ученых из Оксфордского университета сделала поразительное открытие.

Исследователям удалось установить, когда начинает биться сердце эмбриона - это происходит уже на 16-й день после зачатия. Работа, опубликованная в издании Daily Mail свидетельствует о том, что сразу после того, как сердце сформируется, его мышцы начинают сокращаться.

Чтобы сделать этот вывод ученым пришлось исследовать эмбрион мыши - у грызунов сердце начинает биться после 7,5 дней с момента зачатия, что равняется 16-му дню в случае с человеком.

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