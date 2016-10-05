В Москве стартует эксперимент по омоложению

Старт эксперимента, который может перевернуть наши представления о продолжительности жизни, назначен на ближайший четверг. Ученый Алексей Карнаухов готов стать первым подопытным и ложится в одну из московских клиник, чтобы специалисты могли взять у него стволовые клетки для последующей пересадки.

Карнаухов пришел к выводу, что старение человеческого организма происходит из-за ошибок в ДНК, которые постепенно накапливаются в течение жизни. Он считает, что этого можно избежать, если у человека взять набор стволовых клеток, а спустя несколько лет пересадить их ему. При этом состояние здоровья и внешний вид пациента будет соответствовать тому возрасту, в котором клетки были взяты.

Карнаухов успешно провел эксперимент на мышах и теперь готов проверить эту теорию на себе. Уже завтра пройдет процедура сдачи клеток костного мозга, которые через десять лет будут пересажены обратно в тело ученого.

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