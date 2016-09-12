Эксперимент по омоложению российский ученый проведет на себе

Ученый из Института биофизики клетки Российской академии наук Алексей Карнаухов решил стать первым человеком, который опробует на себе технологию омоложения. Методика ранее была успешно испытана на мышах.

Жизнь лабораторных грызунов по итогам серии экспериментов удлинилась на 33%, Карнаухов надеется прожить примерно на двадцать пять лет больше.

В технологии омоложения предлагается использовать молодые стволовые клетки спинного мозга. Они будут изыматься в детстве каждого человека, после чего их заморозят. Спустя десятилетия, когда человек начнет стареть, их вернут в нормальное состояние и пересадят обратно. Технология предполагает, что накопление генетических повреждений является основным механизмом старения, пишет газета «Известия».

Другие новости по теме "Наука"

Все новости дня.