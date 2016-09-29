Ученые приравняли алкоголь к антидепрессантам
29 сентября 2016, 11:54 [ «АН-онлайн» ]
Американские ученые из университета в Северной Каролине провели исследование с целью выяснить, как алкоголь воздействует на организм во время стресса и почему люди пьют, чтобы снять нервное напряжение.
Как было установлено в результате исследования, алкоголь оказывает на организм такое же воздействие, как и быстродействующие антидепрессанты. В ходе эксперимента ученые вводили в организм животных дозу алкоголя, достаточную, чтобы блокировать белки, связанные с памятью. Оказалось, что алкоголь превращает один из важнейших тормозных нейромедиаторов центральной нервной системы в стимулятор нервной деятельности. В результате недепрессивное поведение может продолжаться на протяжении суток.
Однако ученые предупреждают, что лечить депрессию алкоголем нельзя, поскольку велика вероятность развития зависимости.
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