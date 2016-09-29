Ученые приравняли алкоголь к антидепрессантам

Американские ученые из университета в Северной Каролине провели исследование с целью выяснить, как алкоголь воздействует на организм во время стресса и почему люди пьют, чтобы снять нервное напряжение.

Как было установлено в результате исследования, алкоголь оказывает на организм такое же воздействие, как и быстродействующие антидепрессанты. В ходе эксперимента ученые вводили в организм животных дозу алкоголя, достаточную, чтобы блокировать белки, связанные с памятью. Оказалось, что алкоголь превращает один из важнейших тормозных нейромедиаторов центральной нервной системы в стимулятор нервной деятельности. В результате недепрессивное поведение может продолжаться на протяжении суток.

Однако ученые предупреждают, что лечить депрессию алкоголем нельзя, поскольку велика вероятность развития зависимости.

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