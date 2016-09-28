Человек может худеть во сне

Для того, чтобы люди худели, необходимо поддерживать здоровую микрофлору кишечника, а конкретно это касается определенного вида бактерий. Микробиологи из Университета Айовы провели ряд исследований.

Специалисты наблюдали за людьми, принимавшими рисперидон - антипсихотический препарат, который применяется для лечения психических расстройств у взрослых и детей, такие как аутизм, биполярное расстройство и шизофрения. Препарат вызывает у пациентов существенную прибавку веса, так как нарушает здоровую микрофлору кишечника и уничтожает определенные бактерии, которые отвечают за сжигание калорий во сне.

Получается, что нужно иметь здоровую микрофлору желудка и кишечника и "поселить" в последний нужные, "хорошие" бактерии, а дальше - спите себе на здоровье.

Ученые считают, что данное открытие поможет менять скорость метаболизма и поможет в разработке новых методик борьбы с ожирением.

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