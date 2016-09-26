Во время посещения кафедрального собора Гвадалахары в Мексике один из туристов, осматривая мощи Святой Иносении, заснял на видео шокирующий момент: у 300-летней девочки открылись глаза.

Видеоролик, опубликованный на YouTube, уже просмотрели миллионы пользователей во всем мире.

Святая Иносения по легенде очень хотела ходить в школу вместе с другими девочками, но отец не хотел отпускать ее учиться. Тогда девочка вопреки родительской воле тайно поступила в католическую школу. Узнав об этом, отец озверел и несколько раз ударил её ножом. После смерти ребёнок был причислен к лику святых.

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