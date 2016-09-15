Учёные нашли ген ожирения

Американские ученые из Медицинского колледжа Бэйлора и Политехнического университета Вирджинии нашли ген, который отвечает за ожирение.

Его они обнаружили в клетках мозга мышей. Они выяснили, что отключение этого гена позволяет справиться с лишним весом.

Статья исследователей опубликована в журнале Cell Reports.

Ученые знали, что диета с высоким содержанием жиров изменяет активность мозга, в результате чего увеличивается склонность организма к ожирению, но то как именно это происходит, до сих пор было неизвестно.

Ученые подавляли ген Rap1 у мышей. Выяснилось, что мыши с подавленным геном набрали меньше веса, чем те, кому ген не подавляли. Генетически модифицированные грызуны ели мало, а их организм эффективно сжигал накопленный жир.